HOME > ESPORTES
400M COM BARREIRAS

Mundial de Atletismo: Alison dos Santos conquista a prata em Tóquio

Alison dos Santos conquista medalha de prata nos 400m com barreiras e se recupera após cirurgia no joelho

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 9:46 h
Alison dos Santos, o Piu, brilhou mais uma vez no cenário internacional e conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio, nesta sexta-feira, 19. O brasileiro, de 25 anos, completou a prova em 46s84, ficando atrás apenas do americano Rai Benjamin, campeão com 46s52. O catari Abderrahman Samba terminou em terceiro lugar, com 47s06.

O resultado ganha ainda mais destaque diante das dificuldades enfrentadas pelo atleta na semifinal, disputada na última quarta-feira, 17. Na ocasião, Alison tocou uma das barreiras, avançando à decisão apenas com o oitavo melhor tempo, 48s16, atrás inclusive do jamaicano Malik James-King, que acabou eliminado.

Leia Também:

João Fonseca estreia na Laver Cup: veja jogos, times e onde assistir
Vitória x Fluminense: números apontam contrastes no estilo de jogo
TAS condena Daniel Alves a indenizar ex-clube por rescisão contratual

Campeão mundial em Eugene 2022 e dono de duas medalhas olímpicas de bronze, Piu havia ficado fora do pódio em Budapeste 2023, quando terminou em quinto lugar após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. A prata em Tóquio reforça sua condição de protagonista na prova e marca mais uma conquista importante no terceiro ciclo olímpico de sua carreira.

Tags:

Alison dos Santos atletismo mundial Piu Tóquio

