Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO JUDICIAL

TAS condena Daniel Alves a indenizar ex-clube por rescisão contratual

Daniel Alves é condenado a indenizar o Pumas em processo judicial

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 8:03 h | Atualizada em 19/09/2025 - 8:26
O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso.
O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso. -

Daniel Alves terá de indenizar o Pumas, do México, após decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), com sede na Suíça. O clube confirmou nesta quinta-feira, 18, que o lateral foi condenado em processo referente à rescisão contratual realizada em 2023.

O valor exato da indenização não foi revelado, mas em março deste ano a equipe mexicana havia solicitado US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,7 milhões) como compensação. A decisão do TAS reverte a sentença anterior da FIFA, que havia dado ganho de causa ao jogador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Flamengo vence Estudiantes no Maracanã e decide vaga na Argentina
Bahia busca o tri no Brasileiro de Boxe Juvenil com 19 pugilistas
Inédito! Mulheres de Aço levam o Bahia às quartas da Copa do Brasil

Em comunicado oficial, o Pumas destacou que a corte não apenas reconheceu a validade da rescisão por justa causa, mas também ampliou a quantia a ser paga pelo atleta.

Daniel Alves teve seu vínculo encerrado em janeiro de 2023, logo após ser preso na Espanha sob acusação de agressão sexual. Ele havia defendido o clube entre 2022 e 2023, período em que disputou 13 partidas e distribuiu quatro assistências.

Com passagem por gigantes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG, o lateral está atualmente em liberdade, depois de ter sido absolvido pelo Tribunal Superior da Catalunha em março deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniel alves pumas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x