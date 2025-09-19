TAS condena Daniel Alves a indenizar ex-clube por rescisão contratual

O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, terá de pagar uma indenização ao Pumas, do México. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte reverteu o caso. - Foto: Ulises Ruiz/AFP

Daniel Alves terá de indenizar o Pumas, do México, após decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), com sede na Suíça. O clube confirmou nesta quinta-feira, 18, que o lateral foi condenado em processo referente à rescisão contratual realizada em 2023.

O valor exato da indenização não foi revelado, mas em março deste ano a equipe mexicana havia solicitado US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,7 milhões) como compensação. A decisão do TAS reverte a sentença anterior da FIFA, que havia dado ganho de causa ao jogador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em comunicado oficial, o Pumas destacou que a corte não apenas reconheceu a validade da rescisão por justa causa, mas também ampliou a quantia a ser paga pelo atleta.

Daniel Alves teve seu vínculo encerrado em janeiro de 2023, logo após ser preso na Espanha sob acusação de agressão sexual. Ele havia defendido o clube entre 2022 e 2023, período em que disputou 13 partidas e distribuiu quatro assistências.

Com passagem por gigantes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG, o lateral está atualmente em liberdade, depois de ter sido absolvido pelo Tribunal Superior da Catalunha em março deste ano.