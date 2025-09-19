LIBERTADORES
Flamengo vence Estudiantes no Maracanã e decide vaga na Argentina
Flamengo abre boa vantagem, mas Estudiantes diminui no fim e leva decisão para a Argentina
Por Redação
O Flamengo largou na frente nas quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o Estudiantes por 2 a 1, nesta quarta-feira, 17, no Maracanã. Apesar do resultado positivo, a equipe de Filipe Luís deixou escapar a chance de construir uma vantagem mais confortável para o jogo da volta, que será disputado na Argentina.
O time rubro-negro começou o duelo de forma fulminante. Com pressão alta e intensidade ofensiva, abriu 2 a 0 logo nos primeiros minutos, dando a impressão de que poderia definir a classificação ainda no primeiro confronto. O domínio se manteve ao longo dos dois tempos, com maior volume de jogo e controle das ações.
No entanto, a história mudou na reta final. O Estudiantes aproveitou a expulsão de Plata para ganhar fôlego nos minutos derradeiros e, já nos acréscimos, Carrillo conseguiu diminuir, deixando o confronto em aberto.
Com o placar de 2 a 1, o Flamengo joga por um empate no duelo decisivo em território argentino, mas a vantagem mínima ainda não garante tranquilidade diante da tradicional força dos rivais dentro de casa.
