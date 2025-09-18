Bahia busca o tri no Brasileiro de Boxe Juvenil com 19 pugilistas

Centro de treinamento de boxe e artes marciais - Foto: Divulgação I Sudesb

Os Campeonatos Brasileiros de Boxe Cadete e Juvenil estão prestes a começar - e a Bahia promete uma presença de peso no ringue. A partir da próxima segunda-feira, 22, em São Paulo, 19 pugilistas vão da Bahia para conseguir o tricampeonato consecutivo do estado.

Embarcando já neste domingo, 21, o time carrega expectativas ainda maiores do que nos anos anteriores, como afirmou Afonso Nunes, presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional da Bahia.

"As outras equipes estão cada vez mais vindo melhor preparadas. Esse ano a luta vai ser boa e nós vamos ter que nos superar para manter a hegemonia do boxe da base 2025", projetou.

Mas, se a competição vem se renovando, a Bahia também. Entre os sete convocados dos cadetes masculinos, cinco estreiam no torneio em 2025, na delegação que também conta com nomes que já brilharam em 2024. Elissandra Borges, Jamille Almeida e Maicon Gabriel foram campeões, enquanto Fauana Coelho e Jean Carlos ficaram com a prata - e todos retornam aos ringues na semana que vem.

Segundo Afonso, além de manter a hegemonia, o torneio é fundamental para projetar atletas à Seleção Brasileira de Base e, futuramente, à Seleção Olímpica Permanente. O desempenho também ajuda a garantir participação em programas de incentivo do Governo do Estado, levando o esporte baiano cada vez mais longe.