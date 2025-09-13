VITÓRIA BRASILEIRA!
Histórico! Baiano Isaías “Samurai” avança à final do Mundial de Boxe
Baiano supera gigante olímpico e vai à final em Liverpool
Por Lucas Vilas Boas
O Brasil continua fazendo história no Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra. Nesta sexta-feira, 12, o baiano Isaías Ribeiro, o “Samurai”, garantiu vaga na final da categoria até 90 kg ao superar o azeri Loren Domingues, nascido em Cuba e atual vice-campeão olímpico, em uma decisão dividida por 3 a 2.
A conquista ganha ainda mais destaque pelo peso do adversário. Loren Domingues soma resultados expressivos no currículo: bronze em Tóquio, na categoria até 81 kg, e prata na até 92 kg.
Mesmo diante da bagagem do rival, Samurai começou avassalador, aproveitando a desatenção do rival no primeiro round para abrir 5 a 0 nos cartões. Na sequência, Domingues reagiu, usou a maior envergadura e venceu o segundo assalto por 3 a 2, levando a disputa para o limite.
No último round, o azeri pressionou e venceu por 4 a 1, mas o único voto favorável ao brasileiro garantiu a vitória e a classificação inédita.
Com o feito, Isaías se junta a Rebeca Lima e Luiz “Bolinha” Oliveira, outros dois finalistas brasileiros em Liverpool. E o país pode aumentar a lista: neste sábado, 13, Yuri Falcão disputa vaga na decisão.
