Histórico! Baiano Isaías “Samurai” avança à final do Mundial de Boxe

Isaías Ribeiro, o “Samurai” - Foto: Divulgação

O Brasil continua fazendo história no Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra. Nesta sexta-feira, 12, o baiano Isaías Ribeiro, o “Samurai”, garantiu vaga na final da categoria até 90 kg ao superar o azeri Loren Domingues, nascido em Cuba e atual vice-campeão olímpico, em uma decisão dividida por 3 a 2.

A conquista ganha ainda mais destaque pelo peso do adversário. Loren Domingues soma resultados expressivos no currículo: bronze em Tóquio, na categoria até 81 kg, e prata na até 92 kg.

Mesmo diante da bagagem do rival, Samurai começou avassalador, aproveitando a desatenção do rival no primeiro round para abrir 5 a 0 nos cartões. Na sequência, Domingues reagiu, usou a maior envergadura e venceu o segundo assalto por 3 a 2, levando a disputa para o limite.

No último round, o azeri pressionou e venceu por 4 a 1, mas o único voto favorável ao brasileiro garantiu a vitória e a classificação inédita.

Com o feito, Isaías se junta a Rebeca Lima e Luiz “Bolinha” Oliveira, outros dois finalistas brasileiros em Liverpool. E o país pode aumentar a lista: neste sábado, 13, Yuri Falcão disputa vaga na decisão.