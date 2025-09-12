SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos avançam à grande final

Luisa Stefani garantiu vaga na final do SP Ope - Foto: Divulgação | SP Open

Luisa Stefani está na final do SP Open. Na noite desta sexta-feira, 12, a brasileira e a húngara Timea Babos venceram Ana Sinclar Rogers e Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, respectivamente, eliminando a norte-americana e a polonesa do torneio.

Após o resultado na Quadra Central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, Stefani agora aguarda o desenrolar da outra chave para saber as adversárias na grande final. As brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi encaram a britância Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag na outra semifinal ainda nesta sexta-feira.

"A semana está sendo super especial, com muita gente conhecida aqui na torcida, por mim, por todos nós, muita brasileira jogando no torneio. Hoje foi mega especial na Quarta Central, bastante gente assistindo, eu falo que é um 250, é um grande nível de torneio de duplas femininas e a gente tem esse apoio", disse a brasileira em entrevista ao SporTV.

Luisa Stefani e Timea Babos venceram Rogers e Tjen em uma partida equilibrada e cheia de reviravoltas. Após saírem atrás no início, a dupla reagiu, virou o primeiro set com boas diagonais de Stefani e dominou o segundo com vantagem nos games iniciais. Apesar da pressão das adversárias, confirmaram a vitória com uma quebra decisiva e erro de devolução de Tjen no game final.

"O Brasil é diferente, a nossa torcida é a melhor de todas e é super gostoso poder estar jogando aqui na frente de todo mundo e fazer uma boa campanha também, super animada para a final, espero que todo mundo compareça e esteja curtindo tanto quanto a gente", concluiu.