Popó substitui Belfort e vai encarar Wanderlei Silva em evento de boxe

Popó volta aos ringues para substituir Vitor Belfort e enfrentar Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, em São Paulo, no dia 27 de setembro. - Foto: Fight Music Show/Mariana Lima

O Spaten Fight Night, marcado para o dia 27 de setembro em São Paulo, terá mudança no “main event”. O pugilista Acelino Freitas, o ‘Popó’, será o substituto de Vitor Belfort na luta contra Wanderlei Silva. O anúncio foi feito neste domingo, 7.

A alteração ocorreu após Vitor Belfort sofrer uma concussão de grau 3 durante a preparação para o combate. Em vídeo publicado nas redes sociais, o lutador carioca comentou a situação:

“Eu sei que muita gente estava esperando por esse momento. Assim como eu esperei por quase 30 anos. Mas durante a minha preparação, nessas duas últimas semanas, eu sofri uma lesão muito séria, que precisa ser tratada com muita atenção”, disse o “Fenômeno”.

"Eu imagino que vocês devem saber o quão ansioso eu estava. Mas, neste momento, o mais importante é eu cuidar da minha saúde”, completou Belfort.

Além do confronto entre Popó e Wanderlei Silva, o card do evento contará com outros grandes nomes do boxe e do MMA no Brasil. No boxe, os pugilistas Herbert Conceição e Yamaguchi Falcão se enfrentarão, assim como Beatriz Ferreira e a uruguaia Maira Moneo, que disputarão o cinturão. Já Thiago Manchinha e Wanderson Barcellos também estarão no evento, em uma luta de MMA.