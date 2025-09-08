Hebert Conceição e Bia Ferreira serão homenageados em Salvador

- Foto: Dvulgação Ambev

Em homenagem a Hebert Conceição (ouro em Tóquio 2020) e Bia Ferreira (campeã mundial e prata em Paris 2024), uma marca de cervaja promete transformar a Praça Maria Felipa, na Cidade Baixa, em um grande espetáculo que celebra a força dos dois atletas e do boxe baiano no cenário das artes marciais.

Tanto Hebert quanto Bia lutarão no Spaten Fight Night II - evento transmitido ao vivo pela TV Globo no dia 27 de setembro - mas antes marcarão presença para interagir com o público soteropolitano e participar do Desafio de Força Spaten, no dia 11 de setembro, a partir das 17h.

Segundo a marca, a iniciativa oferecerá uma experiência imersiva com happy hour, projeções, dinâmicas e surpresas que prometem aproximar os fãs da energia do ringue e esquentar o clima até o dia da luta.

Ainda conforme informações, será uma oportunidade única de unir esporte, cultura e tradição em um dos espaços mais emblemáticos da capital baiana, onde o medalhista olímpico e apresentador Flávio Canto será o mestre de cerimônia, trazendo ainda mais força à ligação do evento com o universo das artes marciais. Nesse cenário, a Bahia se destaca como berço de campeões olímpicos e abriga academias históricas, como a de João Dórea, responsável por formar gerações de ídolos do esporte.

