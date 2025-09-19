TÊNIS
João Fonseca estreia na Laver Cup: veja jogos, times e onde assistir
Fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca faz sua estreia na tradicional Laver Cup, em São Francisco, com transmissão ao vivo
Por Redação
O brasileiro João Fonseca fará sua estreia na Laver Cup, tradicional torneio por equipes que será realizado de sexta a domingo (19 a 21 de setembro) em São Francisco, nos Estados Unidos. O jovem tenista integra o Time Mundo e terá pela frente a missão de enfrentar o italiano Flavio Cobolli em sua primeira partida, programada para esta sexta-feira, às 23h.
A competição, que chega à sua oitava edição, reúne dois grupos de seis jogadores: o Time Europa, formado exclusivamente por atletas europeus, e o Time Mundo, com representantes dos demais continentes. Até agora, os europeus lideram o histórico com cinco conquistas contra duas vitórias do rival.
O formato do torneio é particular. São quatro partidas por dia — três de simples e uma de duplas. A cada rodada, a pontuação das vitórias aumenta: um ponto na sexta-feira, dois no sábado e três no domingo. O título vai para a equipe que atingir primeiro 13 pontos. As partidas, no entanto, não contam para o ranking da ATP.
Além de João Fonseca, o Time Mundo terá Taylor Fritz (EUA), Francisco Cerúndolo (ARG), Alex Michelsen (EUA), Reilly Opelka (EUA) e Alex de Minaur (AUS). Já o Time Europa contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).
A programação da primeira rodada prevê, às 17h de sexta-feira, o duelo entre Casper Ruud e Reilly Opelka. Na sequência, Jakub Mensik encara Alex Michelsen. O confronto entre Flavio Cobolli e João Fonseca será o terceiro jogo do dia, seguido pela partida de duplas entre Carlos Alcaraz e Jakub Mensik contra Taylor Fritz e Alex Michelsen.
No sábado e no domingo, as partidas seguirão o mesmo formato, com início às 17h e 16h (de Brasília), respectivamente. Os duelos de domingo dependerão da necessidade de pontos para definir o campeão.
Leia Também:
Confira a programação da Laver Cup
19 de setembro (sexta-feira)
- 17h: Casper Ruud (DEN) x Reilly Opelka (USA)
- Em seguida: Jakub Mensik (CZE) x Alex Michelsen (USA)
- 23h: Flavio Cobolli (ITA) x João Fonseca (BRA)
- Em seguida: Carlos Alcaraz (ESP) / Jakub Mensik (CZE) x Taylor Fritz e Alex Michelsen (USA)
20 de setembro (sábado)
- 17h: partida de simples
- Em seguida: partida de simples
- 23h: partida de simples
- Em seguida: partida de duplas
21 de setembro (domingo)
- 16h: partida de duplas
- Em seguida: partida de simples - se necessário
- Em seguida: partida de simples - se necessário
- Em seguida: partida de duplas - se necessário
Onde assistir
As partidas terão transmissão da ESPN e da Disney +.
Conheça as equipes da Laver Cup
Time Europa
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Alexander Zverev (ALE)
- Holger Rune (DEN)
- Casper Ruud (NOR)
- Jakub Mensik (CZE)
- Flavio Cobolli (ITA)
Time Mundo
- Taylor Fritz (USA)
- João Fonseca (BRA)
- Francisco Cerundolo (ARG)
- Alex Michelsen (USA)
- Reilly Opelka (USA)
- Alex de Minaur (AUS)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes