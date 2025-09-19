João Fonseca estreia na Laver Cup: veja jogos, times e onde assistir

O tenista brasileiro João Fonseca vai estrear na Laver Cup. Ele enfrentará Flavio Cobolli pelo Time Mundo. A partida será transmitida ao vivo. - Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O brasileiro João Fonseca fará sua estreia na Laver Cup, tradicional torneio por equipes que será realizado de sexta a domingo (19 a 21 de setembro) em São Francisco, nos Estados Unidos. O jovem tenista integra o Time Mundo e terá pela frente a missão de enfrentar o italiano Flavio Cobolli em sua primeira partida, programada para esta sexta-feira, às 23h.

A competição, que chega à sua oitava edição, reúne dois grupos de seis jogadores: o Time Europa, formado exclusivamente por atletas europeus, e o Time Mundo, com representantes dos demais continentes. Até agora, os europeus lideram o histórico com cinco conquistas contra duas vitórias do rival.

O formato do torneio é particular. São quatro partidas por dia — três de simples e uma de duplas. A cada rodada, a pontuação das vitórias aumenta: um ponto na sexta-feira, dois no sábado e três no domingo. O título vai para a equipe que atingir primeiro 13 pontos. As partidas, no entanto, não contam para o ranking da ATP.

Além de João Fonseca, o Time Mundo terá Taylor Fritz (EUA), Francisco Cerúndolo (ARG), Alex Michelsen (EUA), Reilly Opelka (EUA) e Alex de Minaur (AUS). Já o Time Europa contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

A programação da primeira rodada prevê, às 17h de sexta-feira, o duelo entre Casper Ruud e Reilly Opelka. Na sequência, Jakub Mensik encara Alex Michelsen. O confronto entre Flavio Cobolli e João Fonseca será o terceiro jogo do dia, seguido pela partida de duplas entre Carlos Alcaraz e Jakub Mensik contra Taylor Fritz e Alex Michelsen.

No sábado e no domingo, as partidas seguirão o mesmo formato, com início às 17h e 16h (de Brasília), respectivamente. Os duelos de domingo dependerão da necessidade de pontos para definir o campeão.

Confira a programação da Laver Cup

19 de setembro (sexta-feira)

17h: Casper Ruud (DEN) x Reilly Opelka (USA)

Em seguida: Jakub Mensik (CZE) x Alex Michelsen (USA)

23h: Flavio Cobolli (ITA) x João Fonseca (BRA)

Em seguida: Carlos Alcaraz (ESP) / Jakub Mensik (CZE) x Taylor Fritz e Alex Michelsen (USA)

20 de setembro (sábado)

17h: partida de simples

Em seguida: partida de simples

23h: partida de simples

Em seguida: partida de duplas

21 de setembro (domingo)

16h: partida de duplas

Em seguida: partida de simples - se necessário

Em seguida: partida de simples - se necessário

Em seguida: partida de duplas - se necessário

Onde assistir

As partidas terão transmissão da ESPN e da Disney +.

Conheça as equipes da Laver Cup

Time Europa

Carlos Alcaraz (ESP)

Alexander Zverev (ALE)

Holger Rune (DEN)

Casper Ruud (NOR)

Jakub Mensik (CZE)

Flavio Cobolli (ITA)

Time Mundo