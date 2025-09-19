Menu
TÊNIS

João Fonseca estreia na Laver Cup: veja jogos, times e onde assistir

Fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca faz sua estreia na tradicional Laver Cup, em São Francisco, com transmissão ao vivo

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 8:54 h
O tenista brasileiro João Fonseca vai estrear na Laver Cup. Ele enfrentará Flavio Cobolli pelo Time Mundo. A partida será transmitida ao vivo.
-

O brasileiro João Fonseca fará sua estreia na Laver Cup, tradicional torneio por equipes que será realizado de sexta a domingo (19 a 21 de setembro) em São Francisco, nos Estados Unidos. O jovem tenista integra o Time Mundo e terá pela frente a missão de enfrentar o italiano Flavio Cobolli em sua primeira partida, programada para esta sexta-feira, às 23h.

A competição, que chega à sua oitava edição, reúne dois grupos de seis jogadores: o Time Europa, formado exclusivamente por atletas europeus, e o Time Mundo, com representantes dos demais continentes. Até agora, os europeus lideram o histórico com cinco conquistas contra duas vitórias do rival.

O formato do torneio é particular. São quatro partidas por dia — três de simples e uma de duplas. A cada rodada, a pontuação das vitórias aumenta: um ponto na sexta-feira, dois no sábado e três no domingo. O título vai para a equipe que atingir primeiro 13 pontos. As partidas, no entanto, não contam para o ranking da ATP.

Além de João Fonseca, o Time Mundo terá Taylor Fritz (EUA), Francisco Cerúndolo (ARG), Alex Michelsen (EUA), Reilly Opelka (EUA) e Alex de Minaur (AUS). Já o Time Europa contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

A programação da primeira rodada prevê, às 17h de sexta-feira, o duelo entre Casper Ruud e Reilly Opelka. Na sequência, Jakub Mensik encara Alex Michelsen. O confronto entre Flavio Cobolli e João Fonseca será o terceiro jogo do dia, seguido pela partida de duplas entre Carlos Alcaraz e Jakub Mensik contra Taylor Fritz e Alex Michelsen.

No sábado e no domingo, as partidas seguirão o mesmo formato, com início às 17h e 16h (de Brasília), respectivamente. Os duelos de domingo dependerão da necessidade de pontos para definir o campeão.

Confira a programação da Laver Cup

19 de setembro (sexta-feira)

  • 17h: Casper Ruud (DEN) x Reilly Opelka (USA)
  • Em seguida: Jakub Mensik (CZE) x Alex Michelsen (USA)
  • 23h: Flavio Cobolli (ITA) x João Fonseca (BRA)
  • Em seguida: Carlos Alcaraz (ESP) / Jakub Mensik (CZE) x Taylor Fritz e Alex Michelsen (USA)

20 de setembro (sábado)

  • 17h: partida de simples
  • Em seguida: partida de simples
  • 23h: partida de simples
  • Em seguida: partida de duplas

21 de setembro (domingo)

  • 16h: partida de duplas
  • Em seguida: partida de simples - se necessário
  • Em seguida: partida de simples - se necessário
  • Em seguida: partida de duplas - se necessário

Onde assistir

As partidas terão transmissão da ESPN e da Disney +.

Conheça as equipes da Laver Cup

Time Europa

  • Carlos Alcaraz (ESP)
  • Alexander Zverev (ALE)
  • Holger Rune (DEN)
  • Casper Ruud (NOR)
  • Jakub Mensik (CZE)
  • Flavio Cobolli (ITA)

Time Mundo

  • Taylor Fritz (USA)
  • João Fonseca (BRA)
  • Francisco Cerundolo (ARG)
  • Alex Michelsen (USA)
  • Reilly Opelka (USA)
  • Alex de Minaur (AUS)

