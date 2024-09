Brasileiro desabafa após conquistar ouro nas Paralimpíadas

Petrúcio fatura terceiro ouro na carreira - Foto: Reprodução | Instagram Petrúcio Ferreira

O corredor dos 100 metros na classe T47, Petrúcio Ferreira, desabafou após conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 30.

Petrúcio, que agora é tricampeão paralímpico na categoria, relatou que 2024 tem sido um ano atípico, com muitos problemas na mente e no corpo. O paratleta ainda disse se sentir movido por momentos desafiadores.

Está sendo um ano difícil. Venho me cobrando muito. Já são dez anos de carreira, quebrando recordes e trazendo bons resultados para o Brasil. Isso, às vezes, pesa um pouco. E esse ano pesou muito. Quem me conhece e está no meu dia a dia sabe que eu estava acelerado, nervoso, ansioso”, iniciou o desabafo.

“Estava passando por problemas no meu corpo, machuca aqui, machuca ali. E o atleta fica aflito, nervoso. Mas eu gosto quando me imponho um momento difícil. O Petrúcio é movido a desafios. Foi um pouco apertado ali. Quem conseguiu sobreviver hoje comigo, o coraçãozinho está aprovado”, explicou Petrúcio, que disse que pretende tentar o tetra em Los Angeles.