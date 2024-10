Brasileiro lutador do UFC que namorou Demi Lovato é encontrado morto

Guilherme Bomba, ex-lutador do UFC, TUF Brasil e Bellator - Foto: Reprodução/Instagram

O lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como "Guilherme Bomba", foi encontrado morto nesta terça-feira, 15, em Los Angeles, aos 38 anos. A notícia foi confirmada ao site Combate.com por amigos próximos do atleta, porém a causa da morte ainda não foi revelada. Nas redes sociais, diversos amigos e ex-companheiros de treino prestaram homenagens ao lutador, que teve passagens marcantes pelo UFC, Bellator e pelo reality show The Ultimate Fighter Brasil.

Nascido em Minas Gerais, Guilherme Bomba ganhou projeção nacional ao participar da terceira temporada do TUF Brasil em 2014, onde integrou a equipe comandada por Chael Sonnen. Após sua participação no programa, Bomba mudou-se para os Estados Unidos, onde passou a treinar com grandes nomes do MMA, incluindo Sonnen. Ele fez sua estreia no UFC enfrentando Luke Zachrich, mas foi derrotado. Mais tarde, Bomba foi contratado pelo Bellator, uma das maiores organizações de MMA do mundo, onde fez seis lutas, acumulando três vitórias e três derrotas. Ao longo de sua carreira profissional, Bomba conquistou um cartel de 10 vitórias e 6 derrotas.

Fora do octógono, o lutador também ganhou destaque nas páginas de entretenimento por conta de relacionamentos com personalidades famosas. Ele namorou a cantora pop Demi Lovato e a atriz Fernanda Paes Leme. Guilherme Bomba deixa uma filha de um ano, fruto de seu relacionamento com a modelo Kayla Lauren.