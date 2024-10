Presidente da LaLiga pressiona Fifa para cancelar o Mundial de 2025

Javier Tebas, presidente da La Liga, o campeonato espanhol - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após o meia Kevin De Bruyne criticar o novo Mundial de Clubes, marcado para de 2025, alegando pouco tempo de descanso, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, também discordou do formato da competição. Nesta terça-feira, 10, o gestor comentou que o torneio não é necessário e pediu para a Fifa retirá-lo do calendário dos clubes.



Leia mais:

>> Fifa é denunciada por sindicatos e ligas devido ao calendário

>> Sem citar Mbappé, MP da Suécia confirma investigação por estupro

>> Jogadores do Penta assistem treino da Seleção em Brasília

"Quero fazer um pedido ao Infantino e à FIFA em relação ao Mundial de Clubes. Vocês sabem que não venderam os direitos de transmissão do orçamento que fizeram para esse Mundial de Clubes. Não tem os patrocínios que tinham sido orçados. Vocês sabem que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial. Tirem esse Mundial de Clubes do calendário", disse Javier durante fórum em Bruxelas, na Bélgica, organizado pela União de Clubes Europeus.

Vale mencionar que, na última segunda, 14, a Fifa foi acusada pela Comissão Europeia por não consultar as recentes mudanças no calendário. A filial europeia da FIFPro comentou que o órgão "abusa de um óbvio conflito de interesses" ao ser um regulador e organizador de competições em violação do direito europeu.

O Mundial de Clubes conta com a participação de 32 equipes e data marcada para acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Clubes do Brasil como Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos, assim como outros 28 clubes espalhados pelo mundo. Vale mencionar que faltam apenas o campeão da Libertadores de 2024 e o representante dos Estados Unidos para serem confirmados.