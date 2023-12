Brasileiro marca e Al Ittihad estreia com vitória no Mundial de Clubes | A TARDE

O Mundial de Clubes da Fifa teve início nesta terça-feira, 12. No jogo de abertura, o Al Ittihad, da Arábia Saudita, venceu o Aukland City, da Austrália, sem dificuldades pelo placar de por 3 a 0. O atacante brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, marcou um dos gols da equipe saudita. O jogo foi realizado no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah.

Sem força ofensiva, o time australiano foi dominado durante o jogo todo. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Romarinho finalizou de primeira um cruzamento do lado esquerdo e balançou as redes. Ainda na etapa inicial, Os franceses Karin Benzema e Ngolo Kanté ampliaram para o Al Ittihad.

O próximo adversário do Al Ittihad será o Al Ahly, atual campeão africano, na próxima sexta-feira, 15. Quem vencer essa partida encara o Fluminense, campeão da Taça Libertadores da América, na semifinal. O Tricolor das Laranjeiras embarcou para a Arábia Saudita nesta terça, e contou com o apoio do seu torcedor.