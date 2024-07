Brasileiro vence segunda luta em duas semanas e vira sensação no UFC

Jean Silva já subiu aos ringues e octógonos em 16 oportunidades, com 14 vitórias e duas derrotas - Foto: Josh Hedges | Zuffa LLC

O lutador brasileiro Jean Silva mostrou que é do tipo que "topa" qualquer desafio. Cerca de duas semanas após nocautear Charles Jourdain, no UFC 303, o atleta de 27 anos aceitou nova luta, contra Drew Dobber, e o resultado também foi um nocaute, dessa vez, no terceiro round.

Com o resultado, Jean Silva chegou a sua terceira vitória no UFC e segue com 100% de aproveitamento dentro da maior organização de MMA do mundo. Ele ainda teve uma luta preliminar no Dana White's Contender Series.

Em sua carreira, Jean Silva já subiu aos ringues e octógonos em 16 oportunidades. Dentro deste recorte, o catarinense venceu 14 vezes e perdeu duas lutas apenas.

No evento deste sábado, o Brasil contou ainda com as vitórias de Gabriel Bonfim e Luana Santos, deixando o saldo 100% positivo para o país. Na luta principal da noite, Rose Namajunas venceu Tracy Cortez na decisão dos juízes.