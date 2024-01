Brasileiro vencedor do Puskás assina com time da Série A; saiba mais | A TARDE

Vencedor do prêmio Puskás deste ano, que elege o gol mais bonito da temporada, o volante Guilherme Madruga foi anunciado como o novo reforço do Cuiabá. Ele estava no Botafogo-SP e vai disputar a Série A pela primeira vez na carreira.

Revelado pelo modesto Desportivo Brasil, que disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista, o volante de 23 anos havia sido emprestado para o Botafogo-SP, onde foi um dos destaques da equipe de Ribeirão Preto.

Com a camisa do Pantera, Madruga teve uma temporada acima da média, onde disputou 46 jogos, marcou dois gols e deu três assistência. O desempenho chamou a atenção do Cuiabá, que comprou o jogador em definitivo.

O time do Mato Grosso anunciou o volante na última segunda-feira, 15, e revelou que ele chega com contrato até dezembro de 2028.