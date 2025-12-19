Menu
CBF

Brasília é favorita para receber final única da Copa do Brasil

Mané Garrincha surge como favorito

Redação

Por Redação

19/12/2025 - 6:42 h
CBF avalia Brasília como sede da decisão inédita em jogo único em 2026
CBF avalia Brasília como sede da decisão inédita em jogo único em 2026

A Copa do Brasil de 2026 marcará uma mudança histórica no calendário do futebol nacional. Pela primeira vez, a decisão do torneio será disputada em jogo único, formato já utilizado pela Conmebol nas finais da Libertadores e da Sul-Americana. A partida está prevista para o dia 6 de dezembro e terá a missão de encerrar oficialmente a temporada no país.

Dentro desse novo cenário, a Confederação Brasileira de Futebol avalia qual será o palco da final inédita. Embora ainda não exista uma definição oficial — e tampouco um prazo estabelecido para isso —, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, desponta como o principal favorito. Internamente, a Capital Federal é tratada como plano A pela CBF.

Mais do que sediar apenas a primeira decisão, uma ala de dirigentes defende que o Mané Garrincha se torne a casa fixa da final da Copa do Brasil. O argumento passa pelo caráter neutro do estádio, além da estrutura considerada ideal para um evento desse porte. A arena, reformada para a Copa do Mundo de 2014, conta com capacidade para mais de 72 mil torcedores.

Atacante encaminhado com o Bahia tem nome ligado ao narcotráfico
CBF começa a pagar indenização a clube do Nordeste por erro de 2013
Flamengo se movimenta nos bastidores para comprar Neymar para 2026

Outros fatores também pesam a favor de Brasília na avaliação dos dirigentes. A localização geográfica é vista como estratégica para facilitar o deslocamento das torcidas, enquanto a malha aérea e a rede hoteleira da cidade são apontadas como diferenciais logísticos importantes.

Apesar do respaldo de nomes influentes dentro da entidade, a proposta ainda está em fase inicial e segue em discussão nos bastidores da CBF.

Paralelamente às mudanças no formato, a Copa do Brasil vive um momento de valorização crescente. Nos últimos anos, o aumento significativo da premiação elevou o interesse dos clubes na competição. O campeão da edição atual, que será definido no domingo, no Maracanã, após o duelo entre Vasco e Corinthians, receberá R$ 77 milhões apenas pelo título. Ao longo do torneio, as equipes já acumularam cerca de R$ 20 milhões em premiações pelas fases anteriores.

Tags:

brasília cbf copa do brasil Mané Garrincha

x