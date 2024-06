Briga generalizada toma conta de arquibancada em jogo da Série C; veja | A TARDE

A partida entre Caxias e Figueirense, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foi protagonizada por uma briga generalizada nas arquibancadas, neste domingo, 3. O confronto, que foi encerrado em 2 a 1 para os gaúchos, sofreu uma paralisação por causa das cenas lamentáveis entre mandantes e visitantes no estádio Centenário, na Serra Gaúcha.

No segundo tempo, quando o Caxias já estava à frente no placar, torcedores de organizadas removeram a barreira de divisão e iniciaram o confronto. As cenas culminaram na paralisação momentânea do duelo, obrigando a intervenção da Brigada Militar, que utilizou balas de borracha para interromper a confusão.

Com o retorno da partida, os torcedores da equipe visitante foram retirados do estádio por medida de segurança. Em campo, Marcelo e Tomas Bastos balançaram as redes para o Caxias, enquanto Guilherme Pato descontou na reta final.



Veja vídeo:

