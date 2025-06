Brigando por classificação, técnico da Juazeirense destaca pontos para vencer o Penedense

Leandro Campos é o treinador da Juazeirense - Foto: Bruno Lopes / Ascom Juazeirense

Após a importante vitória por 2 a 1 sobre o Lagarto-SE, que colocou o Juazeirense no G-4 da Série D, o técnico Leandro Campos demonstrou cautela e preocupação com o desgaste mental do elenco do Cancão de Fogo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13, o treinador projetou o duelo contra o Penedense, neste domingo, 15, fora de casa, e reforçou a necessidade de administrar a carga emocional dos atletas nesta sequência decisiva de jogos.

“Existe um desgaste muito grande mental por parte dos atletas, pela responsabilidade dos jogos, a necessidade de resultados. Isso aí não é só questão física, nem tática, às vezes é mental”, afirmou Campos. Segundo o treinador, o acúmulo de partidas nas últimas semanas exige cuidados especiais, principalmente no repasse de informações táticas, para evitar sobrecarga no grupo.

De olho na continuidade da competição, Campos destacou a importância de manter o foco e buscar regularidade.

“Estamos muito focados, estamos muito determinados para que realmente possamos fazer um bom jogo contra a equipe do Penedes. Com a vitória contra o Lagarto, entramos no G4, com o mesmo número de pontos do segundo e do terceiro colocados”, destacou.

Além de subir na tabela, o triunfo diante dos sergipanos também abriu uma vantagem de três pontos sobre o quinto colocado, justamente o adversário derrotado na última rodada. Leandro Campos acredita que o momento é estratégico para consolidar a posição entre os quatro primeiros e se aproximar da classificação.

“Todas essas circunstâncias nós temos que fazer uma análise e repassar para o grupo a importância do momento. Precisamos manter a nossa sequência com objetivos bem concretos em busca da classificação”, concluiu.

A Juazeirense visita o lanterna Penedense neste domingo, 15, no Estádio Alfredo Laehy, às 16, pela 9ª rodada da quarta divisão nacional.

O Cancão de Fogo fecha o G-4 do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados em oito jogos disputados.