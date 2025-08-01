Cabe no Bahia? Goleiro brasileiro está de saída de time da Premier League

Carlos Miguel em atruação com a camisa do Nottingham Forest-ING - Foto: Reprodução / Instagram

O mercado da bola ainda está agitado na Europa, e um nome que pode entrar no radar de clubes brasileiros é o de Carlos Miguel, ex-Corinthians. O goleiro de 2,04m, atualmente no Nottingham Forest, foi colocado na lista de atletas negociáveis por decisão do técnico Nuno Espírito Santo.

Desde a última temporada, o brasileiro perdeu espaço no clube inglês e, mesmo com contrato até junho de 2028, está liberado para buscar um novo destino. Sem propostas oficiais até agora, Carlos Miguel e seus representantes priorizam a permanência na Europa, especialmente na própria Inglaterra.

Apesar disso, a possibilidade de um retorno ao Brasil não está completamente descartada por Carlos Miguel, principalmente se o tempo passar e as portas europeias seguirem fechadas.

No futebol inglês desde julho de 2023, Carlos Miguel entrou em campo apenas três vezes pelo Nottingham Forest. Sua última atuação foi em fevereiro, na Copa da Inglaterra, diante do Exeter City.

Bahia observa o mercado

Enquanto isso, o Bahia vive uma temporada de insegurança sob as traves. Ronaldo, titular atual, tem alternado bons momentos com falhas decisivas. Marcos Felipe, que começou o ano como dono da posição, perdeu espaço e confiança. Já Danilo Fernandes, referência de experiência no grupo, convive com problemas físicos e pouco entra em campo.

A diretoria do Tricolor de Aço já demonstrou, nos bastidores, o desejo de qualificar o setor. O nome de Patrick Sequeira, costarriquenho do Casa Pia-POR, chegou a ser especulado, mas a negociação não avançou. A busca por um goleiro de maior estatura, bom jogo com os pés e experiência internacional continua.

Com perfil moderno, passagens por Seleções de base e histórico recente no futebol europeu, Carlos Miguel pode se encaixar nas exigências do Bahia, ainda mais dentro do projeto ambicioso do Grupo City, que controla o clube baiano.

Apesar do alto salário e da prioridade de permanecer fora do Brasil, o Tricolor pode surgir como uma alternativa atraente para o arqueiro, caso as opções no Velho Continente não se concretizem.