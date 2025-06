Calderano nas quartas do Mundial de Tênis de Mesa: saiba onde assistir

Hugo Calderano é o Brasil nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa - Foto: Reprodução / X / @@WTTGlobal

Hugo Calderano luta por mais um título inédito na carreira. O mesatenista brasileiro encara o sul-coreano AN Jaehyun, número 17 do mundo, em Doha, no Catar, em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa.

Atual número três do mundo e único atleta de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores do mundo na modalidade, Calderano é o único brasileiro vivo na competição e tenta avançar pela primeira vez a uma semifinal do Mundial.

Ele vem de vitória imponente sobre o nigeriano Quadri Aruna por 4 sets a 0. Seu adversário eliminou o francês Félix Lebrun, algoz do brasileiro na disputa do bronze nos Jogos de Paris 2024.

Esta é a sétima participação de Calderano em Mundiais. A melhor campanha, até aqui, foi em 2021, quando, assim como agora, chegou às quartas de final.

Na 1ª rodada, Hugo Calderano venceu o mexicano Rogélio Castro por 4 sets 1, na 2ª rodada bateu tunisiano Wassim Essid por 4 a 0, na 3ª rodada o brasileiro superiou o cazaque Kirill Gerassimenko por 4 a 2 . Já nas oitavas de final, atropelou o nigeriano Quadri Aruna por 4 sets a 0.

Onde assistir Hugo Calderano x AN Jaehyun

SporTV (TV Fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube)