Calor excessivo em Paris pode levar atletas à morte; entenda

Jogos Olímpicos de Paris começa em 26 de julho de 2024 - Foto: Foto: Reprodução

Faltam 38 dias para o início das Olimpíadas de Paris, na França. A competição ocorrerá durante o verão no hemisfério norte e, de acordo com o novo relatório "Rings of Fire", publicado pela Associação Britânica para Esporte Sustentável e a organização de direitos humanos FrontRunners, as altas temperaturas podem levar os atletas ao colapso e, no pior dos cenários, à morte.

O estudo revela que a temperatura em Paris tem aumentado anualmente. Desde 1924, última vez que a cidade sediou as Olimpíadas, o calor na capital francesa aumentou em 1,8ºC por ano.

O documento foi elaborado pelos cientistas climáticos e fisiologistas do calor Mike Tipton e Jo Corbett, da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, com a ajuda de esportistas olímpicos, incluindo o jogador de rugby Jamie Farndale, da Grã-Bretanha, o tenista Marcus Daniell, da Nova Zelândia, e a triatleta Pragnya Mohan, da Índia.

O temor de Jogos Olímpicos sob altas temperaturas cresce ainda mais após os Jogos de Tóquio, realizados em 2021, serem considerados os mais quentes de todos os tempos. As temperaturas médias permaneceram acima de 34ºC, enquanto a umidade rondava os 70%.