Camaçari sediará 2ª etapa do Circuito de Skate Baiano

Circuito de Skateboarding - Foto: Divulgação / Sudesb

Camaçari irá sediar a 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2026 neste final de semana. A competição vai acontecer na Praça 1º de maio, no centro da cidade, prometendo unir cerca de 100 atletas e acontecerá entre os dias 25 e 26 de abril, com o fomento do Governo do Estado da Bahia.

Para a modalidade Street, o torneio terá sete categorias, sendo três femininas (mirim, iniciante e amador). Para o masculino, serão quatro categorias (mirim, iniciante, amador e master)

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Inscrições abertas

As inscrições para a etapa estão abertas e os atletas podem se inscrever pelo site clicando aqui, e estão abertas até esta quinta-feira, 23.

No evento, são esperados representantes de Salvador, Região Metropolitana, do Sudeste da Bahia, do Recôncavo e do Extremo Sul do estado e até de Sergipe.

O diretor-presidente da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (Feseb), Ernesto Belote, afirma que a etapa somará pontos para o ranking estadual de 2026, sendo fundamental para os atletas que disputarão o certame nacional deste ano.

“Será mais uma etapa que vai somar pontos para o ranking estadual deste ano. Portanto, para os atletas que visam disputar o campeonato nacional é fundamental marcar presença e seguir na disputa, até mesmo para aumentar o coeficiente e termos mais vagas na competição nacional”

Entrega de Prêmios

O Circuito Baiano é homologado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), e entregará prêmios para os oito primeiros colocados das sete categorias, além de medalhas e troféus, os atletas receberão equipamentos de skate, como shapes, rodas, lixas, truck entre outros materiais.

“Um dos nossos maiores orgulhos é poder premiar os nossos atletas com materiais para uso de skate. Com isso, um competidor pode trocar uma peça do skate ou receber como prêmio uma roda ou lixa com qualidade superior compatível ao skate profissional. E o mais importante é que isso não ocorre somente com os competidores que ficam no pódio, e sim com quase todo o top 8." Pontua André Borges, Coordenador de Esporte da Feseb.

Apoios e parcerias

A Competição é realizada e homologada em parceira do Governo do Estado da Bahia junto com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

A segunda edição do circuito conta com apoio da Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SEJUV), e do Novo Mix Supermercados.

