Campeã de jiu-jitsu, Gabi Garcia é beijada à força por australiano

Brasileira é surpreendida com ação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O confronto entre a brasileira multicampeã de jiu-jitsu Gabi Garcia e o australiano Craig Jones quase foi cancelado, após o lutador agarrar o rosto da brasileira e forçá-la a beijá-lo durante a pesagem pré-luta intergênero.

Tudo aconteceu quando ainda estavam sendo filmados por várias pessoas, horas antes de subirem no ringue. Na ocasião, Jones puxou a cabeça da adversária para baixo e forçou o beijo nos lábios da brasileira.

Indignada com a situação, Gabi reagiu e disse: "Sai fora! Sério Craig? Você cruzou a linha! Aproveite seu show." Nas redes sociais, o australiano chegou a dizer que a luta seria cancelada pois “os brasileiros não sabem brincar."

Apesar de serem amigos, a atleta já havia sinalizado que não estaria insultos do oponente. "Ele está enchendo o saco que eu quero amassar ele. Falei: ‘Pode mordida? Me dá um pouco de paz’. Domingo, ele me liga e fica duas horas no telefone. Ele é um cara do bem, mas é um cara chato. Ele grava tudo, fala pras pessoas da minha vida pessoal”, disse ao site MMA Fighting, um dia antes da encarada.

A interação gerou uma enxurrada de reações de fãs na web e de grandes nomes do UFC.

Veja momento