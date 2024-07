Campeão com a Argentina se desculpa após cântico racista

Enzo Fernandez é companheiro de Lionel Messi na seleção argentina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O volante Enzo Fernández usou as redes sociais, nesta terça-feira, 16, para pedir desculpas após publicar um vídeo com cântico racista durante as comemorações da Argentina pelo título da Copa América. Na ocasião, o momento se tornou público em decorrência de uma transmissão ao vivo realizada no Instagram do jogador.

Em nota, Enzo Fernández pontuou que não há desculpas o suficiente para a atitude. "Quero sinceramente pedir desculpas pelo vídeo que postei no Instagram durante as comemorações com a seleção. A música inclui linguagem extremamente ofensiva e não há qualquer desculpa para essas palavras", afirmou o jogador.

Ainda durante o comunicado, o argentino destacou que é “contra a discriminação em todas as formas”. Além disso, Enzo Fernández declarou ter se deixado levar pela euforia. “Peço desculpas por ter me deixado levar na euforia das comemorações da Copa América. Aquele vídeo, aquele momento, aquelas palavras não refletem minhas crenças ou meu caráter. Eu realmente sinto muito”, finalizou ele.