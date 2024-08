Campeão do UFC, Alex Poatan é acusado de estupro por influenciadora

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O lutador de MMA e astro brasileiro do UFC, Alex Poatan foi acusado de estupro por uma influenciadora americana. Meredith Brown tem 21 anos e usou as redes sociais para relatar o ocorrido. Ela alega ter sido forçada a ter relações com o lutador de 37 anos após a edição 302 do UFC, que aconteceu em junho deste ano em Nova Jersey, Estados Unidos.

Em publicação no Tik Tok, dividida em três partes, a influenciadora diz que foi convidada juntamente com uma amiga a conhecer Poatan. O primeiro encontro entre eles aconteceu antes mesmo da luta do brasileiro, em uma academia de Nova Jersey, nos EUA.

De acordo com Meredith, o suposto abuso teria acontecido após o evento do UFC 302, quando o lutador voltou para o hotel. A influenciadora afirma que o brasileiro insistiu em ter relações sexuais com ela, mesmo após ela ter recusado. Ela contou ainda que cedeu às tentativas do lutador por se sentir intimidada com o porte físico dele.



Em sua publicação ela inicia dizendo que já teria tentado contar o ocorrido por 40 vezes sem chorar mas sem sucesso, e termina afirmando que sabia que nem todos acreditariam nela, mas que não esperava os comentários recebidos.

"Eu não sei o que dizer. Eu não espero que acreditem em mim. Eu sabia que ninguém iria acreditar em mim, apenas baseado em mim. Eu acho que eu não estava esperando tantos comentários ameaçadores", afirmou a influenciadora.

Até a última atualização desta reportagem, Alex Poatan e a sua equipe não tinham se pronunciado sobre a acusação.