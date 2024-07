UFC: Poatan atropela Jiri Prochazka com 'chutaço' e defende cinturão

Poatan chega agora a oito lutas no UFC, com sete vitórias e uma derrota - Foto: Jeff Bottari | Zuffa LLC

O brasileiro Alex Poatan 'Pereira' venceu mais uma no UFC. Na madrugada deste domingo, 30, o campeão dos pesos-pesados (até 93 kg) não tomou conhecimento do tcheco Jiri Prochazka e defendeu o cinturão com um nocaute no início do segundo round.

A luta foi válida pelo combate principal do UFC 303, disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com apenas 13 segundos do segundo round, Poatan acertou um chute alto na cabeça do tcheco, que já caiu parcialmente apagado. Na sequência, o brasileireiro ainda desferiu mais alguns golpes até a paralisação do árbitro.

Com a vitória, Poatan se transformou também no primeiro brasileiro a defender com sucesso o cinturão do peso-meio-pesado do UFC duas vezes, superando as marcas de Lyoto Machida (uma), Maurício Shogun, Vitor Belfort e Glover Teixeira (nenhuma).

Poatan chega agora a oito lutas no UFC, com sete vitórias e uma derrota. No MMA, o brasileiro possui 13 combates, tendo vencido em 11 oportunidades.

Brasileiro sensação

Na luta co-principal, o também brasileiro Diego Lopes teve o oponente alterado com o evento do UFC já em andamento. Inicialmente, ele estava previsto para enfrentar Brian Ortega, mas o americano passou mal e deu lugar a Dan Ige.

Independente do adversário, Lopes fez valer o bom momento e garantiu sua quarta vitória seguida no UFC. Ao fim dos três rounds, o brasileiro levou a melhor por decisão unânime,

Com apenas 29 anos, Diego Lopes já chegou à sua 31ª luta na carreira, tendo 26 vitórias e apenas cinco derrotas.