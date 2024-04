UFC: Alex Poatan nocauteia Jamahal Hill no 1º round e mantém cinturão | A TARDE

Em sua oitava luta pelo UFC, o brasileiro Alex Pereira, mais conhecido como Alex Poatan, nocauteou o americano Jamahal Hill no primeiro round e manteve o cinturão dos meio-pesados, em duelo que aconteceu neste sábado, 13, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Sem sofrer lesão no octógono, Alex Poatan falou mais uma vez sobre seu desejo de atuar no UFC que acontecerá no Rio de Janeiro, em maio.

“Não importa quem venha agora. Foi tudo dentro do planejado e saio sem lesão. Vamos ver se vou lutar no Brasil, e eu quero fazer uma luta no peso-pesado", disse o lutador brasileiro.