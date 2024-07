Campeão nacional com o Vitória assume comando de time na Série B

Léo Condé, novo treinador do Ceará - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O ex-treinador do Vitória, Léo Condé, já tem novo emprego. Ele é o novo comandante do Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No Vozão, Condé vai substituir outro técnico com passagem pelo Rubro-Negro, Vagner Mancini. A informação foi divulgada pelo ge.

>>> Presidente do Vitória fala em 4 a 5 contratações: "Chegou o primeiro"

Sem vencer há quatro jogos, o Ceará ocupa apenas a 11ª posição na Série B e almeja o retorno para a elite do futebol brasileiro em 2025. Léo Condé estava sem clube desde que deixou o Vitória, em maio. Ao todo, foram 73 partidas à frente do time, com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, o que significa aproveitamento de 56%.

Condé também acumula passagens por Sampaio Corrêa, América-MG, Ipatinga, Tupi, Nova Iguaçu, Caldense, Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo-SP, Paysandu, São Bento e Novorizontino.