Presidente do Vitória fala em 4 a 5 contratações: "Chegou o primeiro"

Fábio Mota concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

O presidente Fábio Mota falou na manhã desta quarta-feira, 26, durante entrevista coletiva no Barradão, que o Vitória deverá fazer entre quatro e cinco contratações na janela de transferência que abre no próximo dia 10 de julho.

Até o momento, o Leão da Barra já acertou com o volante Ricardo Ryller, que ainda falta assinar contrato com o clube. Outro que está em conversas avançadas com o Rubro-Negro é o centroavante Rodrigo Rodrigues, que trabalhou com o treinador Thiago Carpini no Juventude.

"Vitória sabe que precisa reforçar, tem uma equipe boa, mas precisa contratar. Estamos no mercado, chegou o primeiro reforço, está fazendo exames para assinar contrato. A ideia é fazer de 4 a 5 contratações que devem chegar durante a janela", disse o presidente do Leão.

Mota ainda fez questão de ressaltar que, apesar da abertura da janela de transferências, o clube terá três meses para acertar com novos reforços.

"Lembrando que não precisa ser no dia 10 de julho. A janela abre dia 10 de julho e vai até 10 de setembro. Então, temos esse período com calma para ir fazendo as contratações", completou.