Campeonato Brasileiro de 2024 conta com nove treinadores estrangeiros | A TARDE

O Campeonato Brasileiro de 2024 está marcando história com um recorde de técnicos estrangeiros entre as equipes participantes. Com o anúncio da contratação do português Petit pelo Cuiabá, a competição agora conta com nove treinadores de fora do Brasil entre as 20 equipes na disputa.

Proporcionalmente, a presença de "gringos" no comando das equipes atingiu 45% dos times da Série A. No entanto, esse número representa uma leve queda em relação ao ano anterior, quando a porcentagem chegou a 65%, com 13 dos 20 técnicos da competição sendo estrangeiros.

Entre os clubes que apostaram em treinadores de outros países para a temporada de 2024 estão Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

Especula-se que o número de técnicos estrangeiros pode aumentar, especialmente com o Vasco em busca do sucessor de Ramón Díaz. Um dos nomes na mira é o uruguaio Paulo Pezzolano, atualmente no Real Valladolid, da Espanha, enquanto o interino Rafael Paiva continua à frente interinamente.

Destaca-se que os técnicos estrangeiros também ocupam as posições mais longevas na elite do futebol nacional: Abel Ferreira, no Palmeiras, está há mais de três anos e meio no cargo, enquanto Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, está no comando há cerca de três anos.

Veja a lista completa com todos os treinadores do Brasileirão 2024:

Athletico-PR- Cuca (Brasil)

Atlético-GO - Jair Ventura (Brasil)

Atlético-MG - Gabriel Milito (Argentina)

Bahia - Rogério Ceni (Brasil)

Botafogo - Artur Jorge (Portugal)

Bragantino - Pedro Caixinha (Portugal)

Corinthians - António Oliveira (Portugal)

Criciúma - Cláudio Tencati (Brasil)

Cruzeiro - Fernando Seabra (Brasil)

Cuiabá - Petit (Portugal)

Flamengo - Tite (Brasil)

Fluminense - Fernando Diniz (Brasil)

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda (Argentina)

Grêmio - Renato Portaluppi (Brasil)

Internacional - Eduardo Coudet (Argentina)

Juventude - Roger Machado (Brasil)

Palmeiras - Abel Ferreira (Portugal)

São Paulo - Luis Zubeldía (Argentina)

Vasco - Rafael Paiva (interino) (Brasil)

Vitória - Léo Condé (Brasil)