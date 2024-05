São Paulo tem dívida milionária com técnico do Bahia; saiba quanto | A TARDE

Na semana passada, o São Paulo divulgou seu relatório financeiro de 2023, revelando algumas das obrigações pendentes com ex-jogadores, treinadores e empresas. Além da notável dívida com Daniel Alves, outro destaque foi o montante devido a Rogério Ceni, técnico do Esporte Clube Bahia desde a última temporada.

De acordo com o balanço, o São Paulo ainda precisa quitar uma dívida de R$ 4,133 milhões com Rogério Ceni, ex-treinador que deixou o clube no início de 2023 e atualmente comanda o Bahia, adversário na Série A do Brasileirão.

Além de Ceni, outra figura para quem o São Paulo deve uma quantia considerável é Dorival Júnior, que saiu da equipe no início do ano para assumir a seleção brasileira. São R$ 3,146 milhões em débito com o técnico que liderou o time à histórica conquista da Copa do Brasil.

No total, somando os valores dos acordos cíveis e trabalhistas, a dívida do São Paulo atinge R$ 71,5 milhões, com o maior débito sendo para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), num total de R$ 25,7 milhões.