Como a venda de Endrick pode movimentar elenco da Bahia?; entenda | A TARDE

Campeão brasileiro de 2023, o Palmeiras de Abel Ferreira segue na busca para reforçar a equipe para a atual temporada, e com o valor da venda de Endrick para o Real Madrid, o ‘Verdão’ estará com bala na agulha para enfim tentar novamente a contratação de um dos principais alvos de Leila Pereira no final do ano passado.

Trata-se do meio-campista Cauly, de 28 anos, que foi o principal jogador do Esporte Clube Bahia na última temporada e segue se destacando em 2024, mesmo os reforços de peso que chegaram ao clube no início do ano. Natural de Porto Seguro, no litoral baiano, o atleta já disputou 23 partidas nesta temporada, anotando cinco gols e distribuindo cinco assistências.

Leia mais:

Próximo de 30 partidas, Bahia é o time que mais jogou na temporada

Artilheiro tricolor, Thaciano ultrapassa número de gols de 2023

Com a venda de Endrick, que vai render aos cofres do Palmeiras aproximadamente R$ 251 milhões, Leila Pereira, presidente da equipe paulista, poderá tentar reabrir conversas com o Esquadrão pelo camisa 8, no entanto, a missão não será nada fácil. Isso porque Cauly estendeu seu contrato com o Bahia até o final de 2028. A multa rescisória do meio-campista é de R$ 269 milhões.