Artilheiro tricolor, Thaciano ultrapassa número de gols de 2023 | A TARDE

Thaciano é peça fundamental no elenco do Bahia. Na atual temporada, ele tem se destacado por sua versatilidade. Meio-campista de origem, ele tem atuado como atacante e tem correspondido. Artilheiro tricolor em 2024, o camisa 16 superou a marca de 2023.

Leia mais:

Divisão de base do Bahia disputa duas competições em maio; confira



Sub-20 do Bahia vence 4º jogo seguido e segue no G4 do Brasileirão

Elenco tricolor se reapresenta após triunfo na Copa do Brasil

Em 2024, Thaciano foi a campo em 23 oportunidades, marcou oito gols (dois a mais que na temporada passada), distribuiu três assistências e teve 11 participações em gol. Ele é o artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste e o vice-artilheiro do regional, com quatro tentos anotados.

Vale salientar que o ano em que Thaciano fez mais gols na carreira foi em 2017, quando atuava pelo Boa Esporte-MG. Na época, ele fez 10 gols e teve 13 participações a gol, assim como em 2023.

"O trabalho é feito pra que a atual temporada sempre seja melhor do que a última. Espero que meus números melhorem, pois isso garantia de que estou ajudando a equipe e o clube a conquistar nossos objetivos pra 2024", disse Thaciano.

Thaciano foi decisivo mais uma vez, quando fez o gol do triunfo diante do Criciúma, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, ele estava há quatro jogos sem ir as redes.

Ele pode aumentar a marca no próximo domingo, 5, na partida contra o Botafogo, válida pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para às 18h30, no estádio Nilton Santos.