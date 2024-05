Divisão de base do Bahia disputa duas competições em maio; confira | A TARDE

A divisão de base do Bahia estará em campo para a disputa de duas competições no mês de maio. Os times Sub-15 e Sub-16 do Esquadrão de Aço participarão da Copa Nordestinho e do Benfica Campus Brasil, respectivamente.

Comandado pelo técnico Leo Mendes, o grupo Sub-16 tricolor iniciou sua jornada na segunda edição da Copa Nordestinho vencendo o Náutico por 2 a 1. A competição é realizada no CT do Retrô, localizado na cidade de Camaragibe, que fica na Região Metropolitana de Recife. Os pivetes de Aço enfrentam o Retrô, Santa Cruz, Queimadense e o Quinho Futebol Clube-RN.



Já o grupo Sub-15, do técnico João Milanez, viaja até Coimbra, em Minas Gerais, para disputar a terceira edição do Benfica Campus Brasil, entre os dias 4 e 5 de maio. O Tricolor vai encarar o América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Itabirito FC e Coimbra. As equipes estão divididas em dois grupos e os dois melhores se classificam para a semifinal.