Elenco tricolor se reapresenta após triunfo na Copa do Brasil | A TARDE

Após a vitória sobre o Criciúma pela Copa do Brasil na Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 30, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e deu início à preparação para o próximo confronto contra o Botafogo.

Na tarde desta quarta-feira, 1, os titulares que iniciaram o jogo contra a equipe catarinense não utilizaram chuteiras. Eles se dedicaram exclusivamente à fisioterapia e à sala de musculação, focando na recuperação física. Enquanto isso, os demais jogadores participaram de um treino na academia antes de irem para o campo.

Leia mais:

Sub-20 do Bahia vence 4º jogo seguido e segue no G4 do Brasileirão | A TARDE

Intocável nos últimos 5 jogos, Juba recebe apoio de Ceni | A TARDE

Sob a orientação do preparador físico Danilo Augusto, o grupo realizou um treinamento físico focado na força, combinado com exercícios técnicos, de passe e finalizações.



Em seguida, com equipes de onze jogadores cada, o técnico Rogério Ceni conduziu um treino tático em campo aberto. Esta sessão contou com a participação de oito atletas do elenco sub-17, que atualmente estão disputando o Campeonato Baiano sub-20.

Os jogadores Acevedo e Ryan continuaram com o trabalho na academia.