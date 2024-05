Fortaleza fatura dobro do Bahia e 5x mais que o Vitória em 2023 | A TARDE

Destaque da região por conta de sua administração e resultados, o Fortaleza é o clube que mais faturou no Nordeste em 2023, com R$ 371,6 milhões. Já o Bahia ocupa a segunda posição, com R$ 176,5 milhões de faturamento no ano passado.

O Vitória surge na quinta colocação da região, com R$ 72,5 milhões, o que corresponde a cerca de cinco vezes menos arrecadado que o clube cearense, de acordo com informações divulgadas nos balanços de cada instituição.

Entre o Bahia e o Vitória, aparecem o Ceará, com faturamento de R$ 131,1 milhões em 2023, e o Sport, que faturou R$ 72,9 milhões. Tanto a equipe cearense quanto a pernambucana disputaram a Série B no ano passado, mas terminaram o torneio atrás do Rubro-Negro Baiano, campeão da competição.

Os valores levantados nesse ranking não consideram os R$ 256,3 milhões aportados pelo Grupo City para quitar 86% das dívidas do Bahia. Em um recorte que contabiliza esse aporte, o Esquadrão de Aço chegaria a uma receita de R$ 432,8 milhões, superando os números alcançados pelo Fortaleza.

Por outro lado, apesar desses investimentos do conglomerado inglês, o Bahia apresentou um déficit de R$ 66 milhões, enquanto o Fortaleza teve um superávit em relação a 2022 de R$ 66,2 milhões.

De acordo com o portal O Povo, o Leão da Pici já recebeu um adiantamento de R$ 69 milhões da Liga Forte União (LFU), referente a venda dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro, já previsto em contrato. A dupla Ba-Vi pertence a outro grupo de clubes, a Libra (Liga do Futebol Brasileiro), e só devem receber valores relativos à transmissão televisiva do Brasileirão em 2024.

Ainda sem o dinheiro da Libra, o Vitória apresentou déficit de R$ 24 milhões em 2023, devido ao total provisionado para contingências judiciais (trabalhistas, cíveis e Câmara Nacional de Resolução de Disputas) e perda na equivalência patrimonial, em função dos ajustes no passivo do Vitória S/A.

Dentre o chamado “G7 do Nordeste” (grupo dos clubes mais tradicionais da região), o Náutico também divulgou seu balanço dentro do prazo, com faturamento de R$ 21,9 milhões. O Santa Cruz, entretanto, não realizou a divulgação dentro da data limite estabelecida legalmente.

Clubes que mais faturaram no Nordeste em 2023:

Fortaleza - R$ 371,6 milhões

Bahia - R$ 176,5 milhões (sem aporte do City)

Ceará - R$ 131,1 milhões

Sport - R$ 72,9 milhões

Vitória - R$ 72,5 milhões