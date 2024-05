Botafogo x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

Depois de perder fora de casa por 3 a 1 para o Cruzeiro, o Vitória tem mais um desafio longe de Salvador, desta vez pela Copa do Brasil. Estreando na terceira fase como Campeão da Série B, o Rubro-Negro entra em campo nesta quinta-feira, 2, ás 19h, no Nilton Santos, para enfrentar o Botafogo.

Pressionado pelos três jogos sem triunfo no Brasileirão, o Vitória tenta dar uma resposta positiva na torcida e reencontrar o bom futebol.

Vitória

O clima é de reflexão no Barradão. Com apenas um ponto conquistado em três partidas, o Vitória deve ter mudanças no time que enfrenta o Botafogo. O técnico Léo Condé deve contar com os retornos do zagueiro Camutanga e do volante Dudu, que estão recuperados de lesão. Outro que pode voltar ao time titular é o lateral-esquerdo PK, que esteve no banco na derrota contra o Cruzeiro.

Botafogo

Para o Botafogo, o momento é o melhor possível. O time venceu o Flamengo em clássico disputado no último domingo e chega para o confronto desta quinta-feira com moral. A tendência é que o time tente aproveitar o jogo de ida para fazer um resultado favorável, visto que a decisão é no Barradão.

Onde assistir: Sportv e Premiere

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Júnior Santos e Eduardo. Técnico: Artur Jorge.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Uvini), Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Dudu (Léo Naldi), Jean Mota (Daniel Júnior) e Matheusinho; Janderson (Osvaldo) e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.