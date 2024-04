Campeonatos estaduais serão definidos neste sábado; veja confrontos | A TARDE

Com uma larga cartela e partidas do norte ao sul, dez campeonatos estaduais serão definidos neste sábado, 6. Assim, o Portal A Tarde traz as emoções do dia e todos os campeões que poderão surgir, com direito a clássicos marcantes e possibilidades de pênaltis.

Ao todo, quatro regiões do país serão contempladas com grandes jogos, entre eles: a final do Cearense, Pernambucano, Gaúcho, Paranaense e muitos outros.

Região Nordeste:

Abrindo a rodada, Ceará e Fortaleza se enfrentam no Estádio Castelão, com alta possibilidade de disputa por pênaltis. Na primeira partida, o confronto terminou sem gols. Assim, a equipe que vencer no tempo regulamentar, garante o título. A partida terá início às 16h40.

No estado do lado, Sport e Náutico disputam o título na Arena de Pernambuco. No primeiro confronto, o Leão levou vantagem sobre o Timbu, vencendo por dois gols de vantagem. Assim, neste sábado, pode perder por até um gol de diferença para conquistar o campeonato. O confronto iniciará às 16h30.

Ainda no Nordeste, CRB e CSA buscam o Campeonato Alagoano. No Rei Pelé, às 17h, a equipe alvirrubra só precisa do empate para garantir o título, enquanto o ASA precisa vencer por 2x0 para ser campeão no tempo normal.

No Campeonato Piauiense, Altos e Parnahyba empataram por 1x1 no primeiro confronto. Desta forma, no Albertão, às 16h, a equipe que vencer fica com o título e em caso de um novo empate, a disputa será nos pênaltis.

Região sul:

Em busca do heptacampeonato consecutivo, o Grêmio recebe o Juventude às 16h30, na Arena. No primeiro confronto, as equipes empataram sem gols, assim, basta apenas vencer pelo placar mínimo para garantir o título.

Pelo Campeonato Paranaense, Athletico-PR x Maringá disputam o título. Enquanto o Furacão venceu o primeiro jogo por 1x0, a equipe adversária precisa vencer por dois gols de vantagem para ser campeão. O confronto será no Ligga Arena, com previsão de início para às 17h.

Em Santa Catarina, Criciúma e Brusque buscam o Campeonato. A equipe da Série A levou a vantagem na ida, ao vencer por 2x1. Desta forma, neste sábado, 6, no Heriberto Hülse, o Tigre pode empatar para conquistar o 12° título da sua história na competição.

Região Centro-oeste:

Atual tricampeão Mato-Grossense, o Cuiabá precisa apenas de um empate para garantir o título. No Luthero Lopes, contra o União, a equipe de Série A entra em campo às 15h30. Em caso de vitória por um gol de diferença do União, a partida se encaminhará para os pênaltis.

No Distrito Federal, Capital x Ceilândia buscam o troféu da competição. Após o empate em 1x1 no primeiro confronto, a equipe campeã precisa apenas da vantagem mínima. A partida terá início às 15h, no Mané Garrincha.

Região Norte:

No único confronto da região, União e Tocantinópolis disputam o Campeonato Tocantinense. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, o clube de Araguaína só precisa de um empate para garantir o troféu. A partida será às 18h30.