Candidatura de Rio-Niterói para sediar o Pan 2031 é oficializada

As cidades de Rio de Janeiro e Niterói realizam candidadura conunta para os Jogos Pan-Americanos de 2031 - Foto: Divulgação

A candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para receber os Jogos Pan-Americanos de 2031 foi oficialmente aceita pela Panam Sports, entidade responsável pela organização do evento. O anúncio foi feito nesta quinta-feira 1, após o envio do dossiê de candidatura no último dia 30 de abril.

Com a aprovação, a proposta brasileira avança para a etapa final de avaliação e terá como concorrente direta a cidade de Assunção, capital do Paraguai. A definição da sede será feita em agosto, durante uma cerimônia especial promovida pela Panam Sports, ainda sem local definido.

O projeto apresentado por Rio e Niterói estima um orçamento de R$ 667,5 milhões para a realização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. A proposta enfatiza o uso de instalações existentes, parcerias com a iniciativa privada e o legado deixado pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

“O nosso histórico com grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, nos credencia. Mas estamos abertos a ouvir as nações do continente e construir, juntos, uma edição histórica dos Jogos Pan-Americanos”, declarou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, também destacou a responsabilidade fiscal e o foco nos legados. “Aprendemos com 2016 que é possível organizar um evento grandioso sem desperdício, com parcerias sólidas e entregando benefícios duradouros à população.”

O dossiê entregue à Panam Sports contou com cartas de apoio institucional assinadas por diversas autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio, Cláudio Castro, os prefeitos Eduardo Paes (Rio) e Rodrigo Neves (Niterói), além do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta.

Agora, a expectativa gira em torno da escolha da sede, que poderá marcar o retorno dos Jogos Pan-Americanos ao Brasil após 24 anos. A última edição realizada no país foi em 2007, também na cidade do Rio de Janeiro.