Canoagem: Baianos buscam vaga na Olimpíada no Pan-Americano | A TARDE

Destaque na canoagem na última década, mas com um longo histórico, cultural e na modalidade esportiva, a Bahia terá três representantes, Filipe Vieira, Jacky Goodmann e Valdenice Conceição, no Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade, que começa hoje, no Parque Nathan Benderson de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos.

A competição é Qualificatória Olímpica e, no total, seis brasileiros participarão do torneio que termina na quinta-feira. Com representantes de 18 países, 76 atletas irão disputar as provas visando melhorar a sua pontuação e buscar uma vaga nas Olimpíadas de Paris, que acontece entre julho e agosto deste ano.

Primeiros baianos que entrarão na água, Filipe Vieira e Jacky Goodmann formam a dupla que vai participar da final direta de canoagem velocidade C2 de 500 metros, às 9h20 (horário da Bahia), com chance de garantir uma vaga para os Jogos de Paris. Eles foram escolhidos, pela comissão técnica brasileira, liderada por Lauro de Souza, para disputar a vaga olímpica na prova C2 500 metros.

De Ubaitaba, celeiro de atletas de alto nível na canoagem, Filipe Vieira foi destaque na mais recente Copa do Brasil, conquistando o vice-campeonato em duas provas que tiveram a participação de Isaquias Queiroz, o campeão e maior nome da modalidade.

Em entrevista ao A TARDE, Filipe Vieira tratou da sua vontade de participar dos Jogos Olímpicos e de lutar por uma medalha para o Brasil. “Conquistar uma medalha em Paris, fazer uma boa competição e representar bem o Brasil é o meu sonho”, afirmou, explicando o momento atual brasileiro em vista das Olimpíadas no segundo semestre.

“A vaga para canoagem foi conquistada no C1 1.000 metros (por Isaquias). E agora a gente disputa a vaga no C2. Eu vou disputar a vaga no C2 500 metros. E, caso consiga a classificação, posso disputar o C1 nas Olimpíadas também. Mas a vaga só vem classificando no C2”, comentou Vieira, tratando ainda da sua experiência, em Ubaitaba, cidade que revelou diversos atletas de relevância nacional e internacional na modalidade esportiva.

História nas canoas

“O povo fala que naquele rio tem alguma coisa. Sai bastante atletas de lá. Foi a fomentação da canoagem brasileira, da canoa mesmo, de onde saiu vários atletas. Em Itacaré também, que é na região do Sul da Bahia. E a canoagem brasileira está em alto nível. E desde antigamente, porque Ubaitaba, em Tupi, se chama a cidade das canoas. O povo usava muito para travessia de rio, para se locomover como transporte. E a prática foi passando com o tempo e desenvolveu a canoagem lá”, conta o canoísta baiano, que vem em uma crescente nos últimos anos.

As suas memórias nos rios são anteriores à prática esportiva. Vêm de seu avô, Josaildo, pescador, que utilizava a canoa como trabalho e meio de sobrevivência. “Ele tem uma canoa até hoje. E eu, meu irmão, minha família toda ficava no rio. Eu moro próximo ao rio e comecei a remar desde pequeno, a saber a nadar, então foi mais fácil para a gente”, disse o atleta baiano.

Conterrâneo de Filipe Vieira, o campeão olímpico Isaquias Queiroz, também baiano, já tem vaga garantida na prova C1 1.000 metros nos Jogos de Paris pela sua colocação no Mundial de Canoagem Velocidade, no ano passado, em Duisburg, na Alemanha. Em 2020, o atleta ficou muito perto de igualar a marca de cinco medalhas olímpicas e se tornar um dos recordistas brasileiros, ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael.

Disputas de brasileiros

Hoje, às 9h, outros dois brasileiros, Edson Isaias da Silva e Vagner Souta também iniciam a trajetória na disputa eliminatória do caiaque para a semifinal, de olho na decisão, que acontece no início da tarde, às 13h. Já amanhã, às 9h, a baiana Valdenice Conceição tentará a vaga na disputa da final direta dos C1 de 200 metros. No caiaque, K1 1.000 metros, no mesmo dia, Vagner Souta começa a jornada na eliminatória, às 9h20.

Na quinta-feira, Ana Paula Vergutz disputa as eliminatórias dos 500 metros femininos, no caiaque, e Filipe Vieira entra na água, mais uma vez, para disputar a eliminatória para a semifinal no C1 500 metros. A final, da categoria, será logo depois, às 13h20. O Brasil poderá buscar duas cotas olímpicas na competição continental, no Caiaque Masculino, Caiaque Feminino, Canoagem Masculina e Canoagem Feminina, no torneio em Sarasota, na Florida.