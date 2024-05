Capitão da seleção critica CBF por falhas na era Fernando Diniz | A TARDE

Um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, o lateral-direito Danilo criticou a CBF devido a falta de suporte ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Para o defensor da Juventus, "Foi um grande erro de planejamento e tomada de decisão". Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o atleta revelou que expressou seu pensamento ao presidente Ednaldo Rodrigues.

"Todo treinador precisa de respaldo daqueles que estão acima dele e de tempo, principalmente para implementar uma ideia tão diferente e ambiciosa, como é aquela do Diniz em se tratando de futebol. É impossível trabalhar numa seleção tão grande, com tanta pressão midiática, sem ter uma segurança", disse o capitão da seleção.

"Claro que (a indefinição sobre o futuro) atrapalhou. Acho que foi um grande erro. Já falei com o presidente, não tenho problema em falar abertamente. Foi um grande erro de planejamento e de tomada de decisão. Acho que atrapalhou muito, senão quase tudo, aquilo que poderia ser o trabalho do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira", completou.

Danilo também comentou sobre o início de trabalho de Dorival Jr., novo comandante verde amarelo. Apesar de toda a empolgação da torcida e de parte da crítica especializada, o experiente jogador pediu cautela nesse momento e recordou o trabalho de Tite.

"Precisamos tomar muito cuidado. Nós vimos com Tite um trabalho de longa duração com muitas vitórias durante o trajeto e, quando chegou em teoria no principal objetivo, nós falhamos duas vezes e não conquistamos a Copa do Mundo. Mas esse início com Dorival é animador. Temos mais uma safra de muito talento, nível muito alto. Pode vencer e pode não vencer uma Copa do Mundo, porque isso não se sabe, mas sendo uma seleção minimamente organizada dentro de campo tem tudo pra estar no topo disputando com qualquer seleção que seja", pontuou o lateral.

