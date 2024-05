Carpini teve aproveitamento igual ao de Léo Condé na Série B de 2023 | A TARDE

Após anunciar a demissão de Léo Condé, o Vitória foi rapidamente ao mercado e anunciou a chegada de Thiago Carpini, que é esperado nesta quinta-feira, 16, em Salvador, para ser apresentado como novo técnico rubro-negro.

Profissionais emergentes, os dois dividem um perfil parecido, chegando ao futebol nacional após se destacar no interior de São Paulo e tendo a primeira oportunidade na Série A em 2024.

Na temporada passada, os dois fizeram grandes trabalhos na Série B de 2023, que terminou com Léo Condé levando o Vitória ao título e Thiago Carpini resgatando o Juventude e garantindo o acesso na segunda colocação.

Ao longo da competição, os dois tiveram aproveitamento de 64%. Léo Condé chegou aos 72 pontos comandando o Rubro-Negro em todas as rodadas da competição, enquanto Thiago Carpini, que assumiu o Juventude na sétima rodada, ajudou o clube a chegar aos 65 pontos.

Nesta temporada, Thiago Carpini trocou o Juventude pelo São Paulo. No time paulista, ele foi demitido após 18 jogos com um aproveitamento de 50%. No início da temporada, foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O técnico deixou o clube após o título da Supercopa do Brasil e amargou a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. No Brasileirão, foram apenas dois jogos, derrotas contra Fortaleza e Flamengo.

O que esperar de Thiago Carpini?

Em entrevista ao podcast Flow, Carpini falou sobre seu estilo de jogo. Na ocasião, o treinador destacou que gosta de jogar com a posse de bola e que incentiva os jogadores a terem coragem para tentar jogadas ofensivas e criar chances de gol.

"Gosto de ter a bola, do futebol corajoso, de construção com triangulações. Falo muito para os atletas: o futebol anda muito físico e perdemos a irreverência, o enfrentamento. Acredito no futebol de drible, de um contra um. Temos que organizar taticamente para criar alternativas e improvisos, é algo que trabalho muito em cima dos atletas", disse Carpini.

E o Vitória?

Vitória precisa vencer primeira na Série A | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No Vitória, Thiago Carpini terá o objetivo de se distanciar do aproveitamento de Léo Condé na sequência da temporada. Depois de vencer o Campeonato Baiano e ser eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, ex-treinador rubro-negro emendou uma sequência de cinco derrotas e um empate em seus jogos, fazendo apenas 1 dos 15 pontos no Campeonato Brasileiro e levando a desvantagem de 1 a 0 para segundo jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo.



O primeiro objetivo está marcado para o próximo sábado, 18, às 16h. Carpini terá pouco tempo para montar o time que enfrenta o Atlético-GO em busca de um novo rumo na Série A do Campeonato Brasileiro. Para evitar sustos ao longo da temporada, o Leão precisa voltar a ter um aproveitamento positivo.

