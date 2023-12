Carro de ex-Bahia é incêndiado no entorno da Vila Belmiro | A TARDE

Um carro que pertenceria ao atacante do Santos, Stiven Mendoza, ex-Bahia, foi queimado no entorno da Vila Belmiro, em Santos. O time Alvinegro foi derrotado para o Fortaleza e conheceu o primeiro rebaixamento em sua história, na noite desta quarta, 6, livrando o Bahia da queda.

O carro estava estacionado próximo ao estádio e, no momento da depredação, não havia ninguém dentro. Assim que a partida contra o Fortaleza foi encerrada, alguns torcedores partiram para a violência e precisaram ser contidos pela polícia, que utilizou gás de pimenta para dispersar o grupo.

Além do carro de Mendoza, ônibus também foram queimados fora da Vila Belmiro, Dentro do estádio, cadeiras e outros objetos foram arremessados no gramado.

Segundo o GE, os torcedores queimaram os veículos que estavam mais próximos dos portões de saída. Apesar do carro ser de um jogador do elenco, não foi uma ação proposital de protesto ao atacante.