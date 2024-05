CBF adia partida entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida entre Internacional e Juventude, inicialmente marcada para amanhã, foi adiada. O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil e aconteceria no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A decisão foi tomada por consequência dos problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul por causa das chuvas que atingem o estado. O jogo foi transferido para o dia 10 de maio, às 21h.

A medida da CBF aconteceu após um pedido do governo gaúcho. A entidade entende que "a decisão tomada em consonância com o apelo do Governador visa prioritariamente resguardar a segurança e a integridade física de todos os envolvidos no espetáculo esportivo, incluindo jogadores, comissão técnica, árbitros, torcedores e demais profissionais".

>> Chuvas deixam 8 mortos e mais de mil desabrigados no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se manifestou sobre o assunto.

"Pedimos o adiamento do jogo entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil porque entendemos que todos nossos efetivos e esforços devem estar concentrados em resgatar pessoas e atender quem mais necessita nesse momento crítico que estamos atravessando", explicou.

Por conta da situação das estradas, a delegação do Juventude não conseguiu chegar a Porto Alegre. O clube decidiu iniciar o deslocamento por uma rota alternativa, mas acabou ficando preso após a queda de uma barreira, entre as cidades de Boa Vista do Sul e Teutônia, tendo que retornar para Caxias do Sul.

De acordo com a Defesa Civil, o temporal provocou a morte de oito pessoas.

Confira a nota da CBF:

"Em virtude das condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul, a CBF transfere o confronto entre Internacional e Juventude, no Beira-Rio, marcado para a noite desta quarta-feira, 1, pela Copa Betano do Brasil, para o dia 10 de maio.

As intensas chuvas, com um índice pluviométrico de 300mm, tornaram inviável a realização do evento esportivo por motivo de força maior.

A decisão tomada em consonância com o apelo do Governador visa prioritariamente resguardar a segurança e a integridade física de todos os envolvidos no espetáculo esportivo, incluindo jogadores, comissão técnica, árbitros, torcedores e demais profissionais.