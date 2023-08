CBF confirma Arena Pantanal como palco de Brasil e Venezuela

A Arena Pantanal, em Cuiabá, foi escolhida como palco do terceiro jogo da Seleção Brasileira nas eliminatórias rumo à Copa do Mundo de 2026. A escolha do mando se deu após análises técnicas conduzidas por equipes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que avaliaram todos os aspectos necessários para garantir que o estádio estivesse em perfeitas condições para receber a seleção nacional.

Os especialistas da CBF consideraram não somente a qualidade do gramado, mas também a infraestrutura necessária para acomodar atletas e imprensa. Além desses elementos, a logística de deslocamento dos jogadores também se mostrou determinante na decisão.

"A equipe técnica da Seleção Brasileira Masculina de Futebol esteve vistoriando de perto a Arena Pantanal . Ao final das análises, a CBF considerou que, dentro dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de três horas, conforto, infraestrutura e segurança para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro dos parâmetros desejados. Com certeza, teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando a Seleção Brasileira de seus torcedores, com jogos em território nacional", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Com capacidade para aproximadamente 44 mil espectadores, a Arena Pantanal é um equipamento moderno para celebrar o futebol. Além de sua marcante arquitetura, o estádio dispõe de um sistema integrado de monitoramento que garante vigilância constante tanto dentro das instalações quanto em suas imediações.