CBF inicia leilão de agasalhos da campanha "Uma Só Pele" | A TARDE

Está aberto, desde a última quinta-feira, 2, o leilão dos agasalhos doados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Estão disponíveis, até o dia 13 de maio, sete peças usadas pelos jogadores da Seleção Brasileira antes do amistoso contra a Espanha, no Santiago Bernabeu, em março deste ano.

Os agasalhos, assim como a partida, fazem parte da campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade", idealizada pela CBF e pela Federação Espanhola. Os fundos arrecadados serão divididos entre o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a plataforma Play For a Cause, responsável pelo leilão dos itens. O site é reconhecido pela venda de artigos únicos e contribui com instituições sociais.

O verso dos agasalhos exibia o slogan da campanha em diferentes idiomas: inglês, português e espanhol. Entre as peças disponíveis, estão as vestimentas usadas por Bento e Fabrício Bruno, com a frase em espanhol (Una Sola Piel, Una Sola Identidad), por Paquetá e João Gomes, em inglês (One Skin, One Identity), e por Rodrygo, Bruno Guimarães e Danilo, em português (Uma Só Pele, Uma Só Identidade).

"A ideia é utilizar os fundos na manutenção do projeto, com material e palestras em uma associação comunitária que apoiamos a parte esportiva, e desenvolvermos conteúdos para nossas redes", disse Marcelo Carvalho, principal executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

O lance inicial dos agasalhos é de R$ 950. Os interessados podem participar do leilão através do site: https://play.foracause.com.br/uma-so-pele

