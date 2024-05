CBF pode adiar decisão sobre paralisação da Série A? Veja regulamento | A TARDE

A pressão aumentou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde a última sexta-feira para uma paralisação na Série A. Inicialmente, o Ministério do Esporte pediu a suspensão do campeonato e foi apoiado por 15 clubes que estão na elite do futebol nacional. A CBF deixou a decisão para o Conselho Técnico de clubes no dia 27 de maio.

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas que alagaram grande parte dos municípios. Até o momento, o temporal já foi responsável pela morte de mais de 140 pessoas. No estado, mais de 80 mil pessoas estão desabrigadas. Grêmio e Internacional tiveram seus estádios e Centros de Treinamento alagados e precisaram suspender as atividades.

>> Porto Alegre planeja limpeza da cidade com estabilidade do Guaíba

O possível paralisação é um tema estudado pela CBF. O regulamento da Série A estabelece que a competição pode "sofrer alterações em decorrência de força maior, pandemia ou por razões excepcionais, mediante informação a ser encaminhada aos Clubes e Federações pela DCO". Sendo assim, a diretoria de competições tem o poder de determinar alterações no campeonato.

"O que chegar à CBF vai ser definido pelo conselho técnico de cada divisão, comungando com todas as competições internacionais que os clubes disputam", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Na segunda-feira, 11 clubes da Liga Forte União (LFU) decidiram pela paralisação do campeonato. Atlético-MG e Grêmio também se juntaram aos pedidos. O número chegou a 15 com o posicionamento conjunto de Bahia e Vitória, divulgado nesta terça-feira, 14. Palmeiras e Flamengo negaram publicamente o interesse na parada.

A CBF não apoia a paralisação. A ideia da confederação é mostrar aos clubes quais seriam os impactos de uma parada no futebol brasileiro. A entidade máxima do futebol nacional entende que a medida poderia causar efeitos em cadeia. Uma decisão será anunciada no dia 27.

