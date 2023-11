CBF reavalia convocação de Paquetá em veio a investigação por apostas | A TARDE

A volta do meia Lucas Paquetá á Seleção Brasileira entrou em pauta nesta semana, após os resultados negativos da última Data Fifa, no qual, o Brasil empatou com a Venezuela por 1x1 e perdeu para o Uruguai por 2x2, somado a lesão do camisa 10, Neymar Jr, que precisará passar por cirurgia. Paquetá, jogador do West Ham, não compôs o elenco da amarelinha desde o comando de Fernando Diniz, que já deixou claro desejar o futebol do atleta.

Após a última convocação, ainda no Canal da CBF, Diniz respondeu sobre a ausência e rasgou elogios ao meia, afirmando que deseja a sua convocação em breve.

"É um jogador que eu adoro. Os outros também o adoram como pessoa, isso ele me transmite também, quando assisto aos jogos dele, desde o Flamengo, que é uma pessoa muito fácil de se tratar", comentou Diniz

"A gente espera que tudo corra bem com o Paquetá, a gente acredita também que é o momento para ele resolver, espera esteja perto do fim desse problema e possa em breve convocá-lo para ele poder ajudar a seleção brasileira", completou o treinador



Paquetá não esteve presente nas últimas duas convocações, quando, na Inglaterra, passou a ser investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas, em agosto.

Entretanto, o jogador segue atuando na Premier League pelo West Ham, onde, nos últimos oitos jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Para saber se é possível ou não a convocação do meia brasileiro, a decisão será tomada por um conjunto de responsáveis da CBF, Diniz, treinador do Brasil, e Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF, terão o voto final, que deverá acontecer até o fim da semana que vem, quando será fechada a próxima lista de convocados.

Entenda o caso:

Segundo o jornal inglês "Daily Mail", a federação inglesa de futebol (FA) investiga o jogador por "possíveis violações de apostas esportivas". De acordo com apuração realizada pelo órgão máximo do futebol inglês, familiares do jogador estariam envolvidos em uma aposta quando Paquetá esteve em campo, defendendo as cores do West Ham.

Vale salientar que o atacante Ivan Toney, do Brentford, está suspenso das atividades envolvendo futebol por oito meses por violar as regras estabelecidas em relação a apostas esportivas na Inglaterra.

Na Inglaterra, jogadores são proibidos de apostarem, e estarem envolvidos ou não nos jogos. Em 13 de abril, a Premier League aprovou por maioria a proibição patrocínios das casas de apostas nos uniformes dos clubes, que terão até o final da temporada 2025/26 para cumprir a determinação.