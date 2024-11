Cebolinha quebra celular da esposa, Isa Ranieri, e é expulso de casa

Everton Cebolinha e Isa Ranieri - Foto: Reprodução

O casamento do jogador Everton Cebolinha e Isa Ranieri, que havia sido reatado recentemente, voltou a balançar. Uma briga do casal agitou a mansão onde moram na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O motivo? Ciúme do atleta rubro-negro em relação à esposa.

O estopim da briga, conforme fontes próximas ao casal ao portal Extra, aconteceu após Isa publicar fotos de biquíni em seu Instagram. O marido fez um comentário elogioso, mas o clima azedou quando Cebolinha descobriu uma mensagem de outro homem no celular da esposa, que foi respondida com um simples emoji.

Inconformado, o jogador perdeu a cabeça, quebrou o celular da amada e, como resultado, foi expulso de casa.

O exílio de Cebolinha, no entanto, durou pouco. No dia seguinte, ele retornou à residência para pedir desculpas, e Isa, mais uma vez, aceitou seu pedido. “O casamento deles está por um fio. Já passaram por diversas crises e continuam tentando seguir juntos”, complementou a fonte.

A reconciliação entre os pombinhos aconteceu no final de outubro, após o envolvimento de Cebolinha com a influenciadora Ivana Bermanelli vir à tona.