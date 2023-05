Celtics vence o Heat e força o jogo 5 na final da conferência Leste

Pela final da conferência Leste da NBA, o Miami Heat já estava com uma mão na taça e na expectativa para soltar o grito de “campeão”, em contrapartida, o Boston Celtics e, principalmente, Jayson Tatum não estavam dispostos a facilitar a vida da equipe floridense.

Nesta terça-feira, 23, ocorreu o quarto jogo na final da conferência Leste, no qual, o Celtics saiu com a tão sonhada vitória contra o Miami Heat, em pleno Kaseya Center, na Flórida, Estados Unidos. Por um placar de 116 - 99, a equipe de Boston evita a varrida e força o jogo 5, que será na próxima quinta-feira, 25, no TD Garden, em Boston, Massachusetts.

O grande protagonista deste espetáculo foi o Ala-Pivô, Jayson Tatum, que durante os 42 minutos jogados contribuiu com 33 pontos, 11 rebotes e 7 assistências para o Boston. Outra figura importante para partida foi o Jaylen Brown, que anotou 17 pontos e agarrou 4 rebotes, além de auxiliar com 4 assistências aos seus companheiros de equipe.

Jayson Tatum brilha contra Heat e força o jogo 5 | Foto: Issac Baldizon / NBAE /Images via AFP

No Miami Heat, a figura marcada foi o, até então, melhor jogador da conferência, Jimmy Butler, que mesmo com o resultado negativo, pontuou 29 vezes e contribuiu com 9 rebotes. Gabe Vicente com seus 17 pontos e 4 assistências fez uma partida digna de Starting five, quando o jogador começa entre os 5 titulares.

Com a vitória, o Boston também evitou que um tabu de 66 anos fosse quebrado. Foi em 1957 que o, também protagonista da edição, Boston Celtics se juntou ao Atlanta Hawks (na época chamado de St. Louis Hawks) e chegaram a final da NBA sem perder sequer um jogo na final das suas respectivas conferências. Na ocasião, o Celtics do tão conhecido Bill Russel se consagrou campeão.

O jogo

No início da partida, a equipe visitante começou melhor e chegou a abrir 6 pontos de frente nos minutos iniciais. Foi então que Jimmy Butler entrou em ação, virou o placar e o Miami terminou o 1º quarto vencendo por 29-23. No segundo período, tudo parecia devidamente encaixado para a equipe floridense que conseguiu interceptar os movimentos ofensivos do Boston e levou o jogo para o intervalo vencendo por 56 a 50.

Se existe um chá de motivação ou até mesmo alguma porção da confiança, pode ter certeza que o Celtics tomou no vestiário. Comandados por Jayson Tatum, que voltou inspirado, o Boston virou o placar e deu uma arrancada de 18'-0 no placar, obrigando o técnico Eric Spoelstra a pedir Time Out para tentar reorganizar a equipe de Miami, que parecia ainda não ter voltado do vestindo para o terceiro quarto. Apesar das dicas, já parecia tarde demais para uma recuperação por parte do Heat, o terceiro quarto finalizou 88-79 para o Celtics.

No quarto e último período, o mais próximo que o Heat chegou de igualar o placar foi com uma diferença de 5 pontos. A equipe de Boston mostrou estar confiança para a vitória e permaneceu a passos largos da vitória, abrindo a maior diferença de pontos da partida, 107-89. Já próximo do final, com a vitória do dia garantida e com os titulares de ambas as equipes no banco, o Boston Celtics colocou um ponto final no placar em 119-99.

*Sob supervisão de Daniel Genonadio